Португальський тренер потрапив у гучний скандал через заяву про коронавірус

Португальський фахівець бразильського "Фламенгу" Жорже Жезуш потрапив у гучний скандал через свої слова на адресу журналістів після прильоту до Португалії.

Про це повідомляє іспанське видання AS. Після повернення у Португалію 65-річного наставника в аеропорту зустріли журналісти.

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Жезуш відмовився відповідати на запитання журналістів, але ті наполегливо продовжували ставити запитання.

Додамо, що працівники ЗМІ не використовували засоби індивідуального захисту на відміну від самого Жезуша, який був у масці, що і розлютило тренера. Португальський спеціаліст недовго думаючи сказав на адресу журналістів гучну фразу.

Це ви повинні були підхопити коронавірус, а не я,

– заявив тренер.

В минулому сезоні Жезуш привів "Фламенгу" до перемоги в чемпіонаті Бразилії.

Наставник відомий за тренерством у "Бенфіці", яку неодноразово приводив до чемпіонства у чемпіонаті Португалії. Також Жезуш тренував лісабонський "Спортинг" та став володарем Кубка та Суперкубка Португалії.

Тричі отримував звання "Тренер року" у Португалії.

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