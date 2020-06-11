Сексуальна словацька велосипедистка та модель Люсія Яворчекова потрясла своїх підписників у Instagram новим відвертим фото.

Дівчина, рятуючись від спеки, зняла з себе весь одяг і розслабилася в басейні повністю оголеною, пише 24 канал.

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"Ти просто вогонь!", "Ідеальна" – пишуть в коментарях прихильники Люсії.

Що відомо про Люсію Яворчекову

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. До цього привели шикарні форми колишньої спортсменки. Зараз аккаунт моделі в Instagram налічує понад півтора мільйона фоловерів.

Дівчина регулярно балує підписників відвертими знімками, а іноді фотографується повністю оголеною.

Що відомо про Люсію Яворчекову

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. До цього привели шикарні форми колишньої спортсменки. Зараз аккаунт моделі в Instagram налічує понад півтора мільйона фоловерів.

Дівчина регулярно балує підписників відвертими знімками, а іноді фотографується повністю оголеною.