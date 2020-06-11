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"Незабутній день 8 років тому": Шевченко пригадав, коли забив дубль Швеції та потрапив у ДТП
сьогодні , 21:19 "Незабутній день 8 років тому": Шевченко пригадав, коли забив дубль Швеції та потрапив у ДТП
Юрій Семенюк
Непереможна "Галичанка" вшосте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
сьогодні , 17:05 Непереможна "Галичанка" вшосте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
Софія Кулай
Неймовірний данк українця Ткаченка може стати найкращим у світі – відео
сьогодні , 14:01 Неймовірний данк українця Ткаченка може стати найкращим у світі – відео
Софія Кулай