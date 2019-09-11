Пор'є викликав МакГрегора на бій-реванш, обоє перед тим програли Хабібу

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор'є викликав на бій Конора МакГрегора. Вони вже свого часу зустрічалися в октагоні.

Пор'є бився з МакГрегором на UFC 178 і програв нокаутом в першому раунді.

"Я думаю, що на цьому етапі реванш проти Конора має великий сенс", – написав Пор'є.

I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) September 10, 2019

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МакГрегор мало не одразу відреагував на це повідомлення. У звичному для нього зверхньому стилі.

"Я побив тебе на канвасі за 90 секунд, бро. Тобі слід було згадувати моє ім'я з більшою повагою. МакГрегор – не наступний. Виродок, МакГрегор – це завжди! МакГрегор – це мета! Завжди! Скажи це зараз, і я подумаю про це", – написав Конор МакГрегор.

I fed you to the canvas in 90 seconds bro.

You should have spoke my name with a bit more respect in that build up. “McGregor’s not next”

Motherfucker, it’s McGregor always!

McGregor is the goal! Always!

Say that now and I’ll think about it.#GoneIn90seconds #NicCage #AJolie — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 10, 2019

У своєму останньому на даний момент поєдинку Пор'є поступився чемпіону UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедову задушливим прийомом в третьому раунді. Конор МакГрегор свій останній бій теж програв Хабібу. Росіянин вдало провів задушливий прийом у четвертому раунді.

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