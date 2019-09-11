Пор'є викликав МакГрегора на бій-реванш, обоє перед тим програли Хабібу
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор'є викликав на бій Конора МакГрегора. Вони вже свого часу зустрічалися в октагоні.
Пор'є бився з МакГрегором на UFC 178 і програв нокаутом в першому раунді.
"Я думаю, що на цьому етапі реванш проти Конора має великий сенс", – написав Пор'є.
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МакГрегор мало не одразу відреагував на це повідомлення. У звичному для нього зверхньому стилі.
"Я побив тебе на канвасі за 90 секунд, бро. Тобі слід було згадувати моє ім'я з більшою повагою. МакГрегор – не наступний. Виродок, МакГрегор – це завжди! МакГрегор – це мета! Завжди! Скажи це зараз, і я подумаю про це", – написав Конор МакГрегор.
У своєму останньому на даний момент поєдинку Пор'є поступився чемпіону UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедову задушливим прийомом в третьому раунді. Конор МакГрегор свій останній бій теж програв Хабібу. Росіянин вдало провів задушливий прийом у четвертому раунді.
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