Пор'є викликав МакГрегора на бій-реванш, обоє перед тим програли Хабібу

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Бій МакГрегор – Пор'є
Бій МакГрегор – Пор'є / AP Photo/John Locher

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор'є викликав на бій Конора МакГрегора. Вони вже свого часу зустрічалися в октагоні.

Пор'є бився з МакГрегором на UFC 178 і програв нокаутом в першому раунді.

"Я думаю, що на цьому етапі реванш проти Конора має великий сенс", – написав Пор'є.

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МакГрегор мало не одразу відреагував на це повідомлення. У звичному для нього зверхньому стилі.

"Я побив тебе на канвасі за 90 секунд, бро. Тобі слід було згадувати моє ім'я з більшою повагою. МакГрегор – не наступний. Виродок, МакГрегор – це завжди! МакГрегор – це мета! Завжди! Скажи це зараз, і я подумаю про це", – написав Конор МакГрегор.

У своєму останньому на даний момент поєдинку Пор'є поступився чемпіону UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедову задушливим прийомом в третьому раунді. Конор МакГрегор свій останній бій теж програв Хабібу. Росіянин вдало провів задушливий прийом у четвертому раунді.

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Теги: Спорт
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