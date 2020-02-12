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Постол – Рамірес: дата та місце бою за звання чемпіона світу за версіями WBC та WBO

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Віктор Постол

Український боксер Віктор Постол проведе бій за звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO. Його суперником буде чинний володар обох чемпіонських поясів Хосе Карлос Рамірес.

Попередньо бій мав відбутися 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але його довелося перенести через спалах коронавірусу в Китаї.

До слова: Коронавірус з Китаю: останні новини

За даними журналіста Майка Коппінджера, бій відбудеться в американському місті Фресно 9 травня.

Цей бій стане головним у вечері боксу 9 травня. В США його покажуть на телеканалі ESPN.

Якщо бій таки відбудеться 9 травня, то це буде один з трьох поєдинків за участі українських боксерів в цьому місяці. Попередньо на 23 травня запланований бій Усик – Чісора, а 31 травня Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Віктор Постол
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