Постол – Рамірес: дата та місце бою за звання чемпіона світу за версіями WBC та WBO
Український боксер Віктор Постол проведе бій за звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO. Його суперником буде чинний володар обох чемпіонських поясів Хосе Карлос Рамірес.
Попередньо бій мав відбутися 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але його довелося перенести через спалах коронавірусу в Китаї.
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За даними журналіста Майка Коппінджера, бій відбудеться в американському місті Фресно 9 травня.
Цей бій стане головним у вечері боксу 9 травня. В США його покажуть на телеканалі ESPN.
Якщо бій таки відбудеться 9 травня, то це буде один з трьох поєдинків за участі українських боксерів в цьому місяці. Попередньо на 23 травня запланований бій Усик – Чісора, а 31 травня Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.
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