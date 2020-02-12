Постол – Рамірес: дата та місце бою за звання чемпіона світу за версіями WBC та WBO

Український боксер Віктор Постол проведе бій за звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO. Його суперником буде чинний володар обох чемпіонських поясів Хосе Карлос Рамірес.

Попередньо бій мав відбутися 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але його довелося перенести через спалах коронавірусу в Китаї.

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За даними журналіста Майка Коппінджера, бій відбудеться в американському місті Фресно 9 травня.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Цей бій стане головним у вечері боксу 9 травня. В США його покажуть на телеканалі ESPN.

Якщо бій таки відбудеться 9 травня, то це буде один з трьох поєдинків за участі українських боксерів в цьому місяці. Попередньо на 23 травня запланований бій Усик – Чісора, а 31 травня Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.