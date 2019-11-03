Потенційні суперники українських боксерів влаштували бійку перед боєм Альварес – Ковальов

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Джервонта Девіс
Джервонта Девіс / Фото з відкритих джерел

У суботу, 2 листопада, сталася бійка між екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях Едріеном Бронером і колишнім чемпіоном у другій напівлегкій вазі Джервонтою Девісом.

Сутичка між спортсменами відбулася біля роздягальні Сауля Альвареса перед його боєм з Сергієм Ковальовим.

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Джерела повідомили, що Едріен Бронер та Джервонта Девіс влаштували кулачний бій біля роздягальні Сауля Альвареса перед його поєдинком. Бронер спершу сильно вдарив Девіса, а потім і його піарника,
– повідомляє журналіст Кріс Меннікс в Twitter.

Девіс свій наступний бій проведе бій проти Юріоркіса Гамбоа. На кону – звання чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі. Раніше Девіс заявляв про бажання в майбутньому зустрітися з українцем Василем Ломаченком.

У свою чергу, Бронер в цьому році міг провести бій з українцем Іваном Редкачем.

Спорт 24 писав, що Сауль"Канело" Альварес провів бій проти росіянина Сергія Ковальова, який володів поясом WBO в напівважкій вазі. Мексиканець переміг ефектним нокаутом в 11-у раунді.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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