Потенційні суперники "Зорі" у Лізі Європи провели перший матч: є фаворит

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Нарва-Транс – Будучность результат
Нарва-Транс – Будучность результат / Getty Images

Відбувся перший поєдинок 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому "Нарва-Транс" приймала "Будучность". Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.

Нарва-Транс – Будучность 0:2
Голи: Іванович, 12, Міїч, 88

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Гості в звітному матчі володіли солідною перевагою відкрили рахунок вже на 12-й хвилині, ну а за дві хвилини до кінця поєдинку чорногорці і зовсім втекли в контратаку, забили другий гол, залишивши естонцям лише примарні шанси на успіх в матчі-відповіді.

Зустріч проходила на полі Нарви, і через тиждень, 18 липня, у чорногорської сторони буде перевага власного стадіону.

Як відомо, у другому раунді відбору переможець пари зіграє з луганською "Зорею". Продаж квитків на домашній матч другого кола кваліфікації стартує з 19 липня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Зоря Ліга Європи
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