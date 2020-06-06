73-річний російський тренер Юрій Сьомін, який є одним із кандидатів на посаду головного тренера київського клубу запускає свій бренд одягу. Ті речі, які нагадуватимуть про перемоги.

Про це повідомив сам наставник у своєму Instagram.

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Разом з "Олово" ми починаємо випуск спортивного одягу, що нагадує про наші перемоги,

– написав Сьомін.

Сьомін повертається у "Динамо"?

Після чергової невдачі "Динамо" опустилося на 4-у сходинку в турнірній таблиці. Через це почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток по завершенню сезону.

Повідомлялося начебто сам Михайличенко не хоче продовжувати очолювати "Динамо".

Натомість головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.

Сам Юрій Сьомін відповів на чутки про зацікавленість київського клубу у його послугах. За словами наставника, якщо із "Динамо" надійде пропозиція, він подумає над нею. Ще одним кандидатом на цю посаду є теж екснаставник киян Сергій Ребров.