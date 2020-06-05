Легендарний боєць змішаних єдиноборств Вандерлей Сілва потрапив під машину, коли прогулювався на своєму велосипеді у Бразилії. Це вже другий такий випадок для спортсмена у його житті.

Про це повідомляє видання globoesporte. Спортсмен отримав перелом кістки стопи та обійшовся кількома подряпинами на обличчі.

Читайте також Яскравий нокаут за одну секунду: український боксер перевершив всі очікування – відео

Про аварію

Цього разу Сілві пощастило більше, водій автомобіля, який збив бійця запропонував йому допомогу і відвіз у лікарню.

Схожа ситуація вже ставалась зі спортсменом. У 2016 році його теж збила машина під час велопрогулянки.

Я б міг загинути, якби не був в шоломі. Людям треба бути обережніше під час поїздок. Здійснювати велопрогулянки в Куритибі досить непросто,

– цитує слова Сілви MMA Fighting



Обличчя Сілви після аварії / instagram.com/wandfc

Додамо, що ветеран змішаних єдиноборств не з'являвся в клітці ще з 2018 року, коли програв бій Квінтону Джексону.

Не так давно з'явилася інформація про те, що бразилець може повернутися в спорт і виступити в промоції кулачних боїв Bare Knuckle FC. З чуток, там йому пропонують поєдинок з Майком Тайсоном.

Що таке Bare Knuckle Fighting Championship?Це перший в світі промоушен, який проводить санкціоновані турніри з боксу з голими кулаками. Вони готові запропонувати Майку Тайсону 20 тисяч доларів за бій. Потенційним суперником називався саме Сілва.

Хто такий Вандерлей Сілва