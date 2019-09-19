Потенційний суперник Ломаченка анонсував повернення на ринг

Екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі Джервонта Девіс анонсував повернення в ринг.

На своїй сторінці в Twitter переможений американець (22-0, 21 KO) опублікував запис з єдиним словом "Грудень".

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У нинішньому році Джервонта провів два поєдинки: в лютому нокаутував мексиканця Уго Руїса, а в липні – панамця Рікардо Нуньєса.

December — Gervonta Davis (@Gervontaa) 19 сентября 2019 г.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом. Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.

Поки свій останній бій Джервонта провів 28 липня й переміг панамця Рікардо Нуньєса. Ломаченко 31-го серпня рішенням суддів здолав Люка Кемпбела.