Потенційний суперник Дерев'янченка знищив суперника у бою за титул WBO – відео

Чемпіон світу за версією WBO в середній вазі американець Деметріус Андраде захистив свій титул. Він впевнено здолав претендента з Ірландії Люка Кілера.

Ірландець побував на канвасі після першого ж пропущеного удару, але все ж вирішив продовжити бій.

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У 2-му раунді Андраде знову зніс Кілера потужним лівим хуком. Незважаючи на те, що чемпіон потрапив претенденту прямо в щелепу, той піднявся на ноги і продовжив битися.

Кілер намагався атакувати: передбачувано кидався вперед, викидав численні удари з вкрай низькою ефективністю.

Андраде витягував опонента на себе й зустрічав лівими хуками.

Односторонній поєдинок завершився у 9-му раунді. Андреде потряс опонента потужним ударом та кинувся на добивання. Рефері зупинив сутичку за секунду до закінчення трихвилинки.

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Наступним суперником Андраде може стати український боксер Сергій Дерев'янченко.

Журналіст Кріс Маннікс із Sports Illustrated заявив, що Андраде особисто розповів, що не проти зустрітися з Дерев'янченком.

Останній бій Дерев'янченко провів 6-го жовтня. У поєдинку за вакантний титул IBF українець програв Геннадію Головкіну.