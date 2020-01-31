Потенційний суперник Дерев'янченка знищив суперника у бою за титул WBO – відео
Чемпіон світу за версією WBO в середній вазі американець Деметріус Андраде захистив свій титул. Він впевнено здолав претендента з Ірландії Люка Кілера.
Ірландець побував на канвасі після першого ж пропущеного удару, але все ж вирішив продовжити бій.
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У 2-му раунді Андраде знову зніс Кілера потужним лівим хуком. Незважаючи на те, що чемпіон потрапив претенденту прямо в щелепу, той піднявся на ноги і продовжив битися.
Кілер намагався атакувати: передбачувано кидався вперед, викидав численні удари з вкрай низькою ефективністю.
Андраде витягував опонента на себе й зустрічав лівими хуками.
Односторонній поєдинок завершився у 9-му раунді. Андреде потряс опонента потужним ударом та кинувся на добивання. Рефері зупинив сутичку за секунду до закінчення трихвилинки.
Деметріус Андраде – Люк Кілер відеоогляд бою
Наступним суперником Андраде може стати український боксер Сергій Дерев'янченко.
Журналіст Кріс Маннікс із Sports Illustrated заявив, що Андраде особисто розповів, що не проти зустрітися з Дерев'янченком.
Останній бій Дерев'янченко провів 6-го жовтня. У поєдинку за вакантний титул IBF українець програв Геннадію Головкіну.