Потенційний суперник Гвоздика яскраво нокаутував суперника в титульному бою: відео

Володар пояса WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов захистив титул у бою проти британського претендента Ентоні Ярда. Ковальов переміг достроково в 11-у раунді.

Перші три раунди пройшли дуже нервово, але без яскравих епізодів. Сергій зосередився на джебі, Ярд – на тому, щоб ловити більш повільного чемпіона на хук зліва в голову. Ковальов викидав майже вдвічі більше ударів, аніж противник, причому з більшою ефективністю.

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З 4-го раунду стало гаряче, а в 6-му британець втратив капу. Росіянин чітко працював джебом, не даючи супернику безпроблемно скорочувати дистанцію.

У 7-му Ярд почав, нарешті, працювати в тулуб, а в 8-му ледь не забив росіянина, зачепивши його в голову і намагався дотиснути понад хвилину. Ковальова хитало, але він не впав.

У 9-му раунді Сергій спробував скористатися тим, що британець витратив сили на попередні раунди. В 11-му раунді росіянин таки дотиснув суперника, яскраво нокаутувавши Ярда.

Відео найкращих моментів бою

У майбутньому росіянин може зустрітися з українцем Олександром Гвоздиком. Гвоздик, який володіє поясом WBC у цій же вазі, свій наступний бій проведе проти Артура Бетербієва. Останній чемпіон за версію IBF.

Якщо Гвоздик переможе Бетербієва, то в майбутньому може провести бій проти Ковальова. Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном світу.