Потенційний суперник Ломаченка нокаутував Гамбоа і завоював регулярний титул WBA: відео

В Атланті, США, ексчемпіон світу у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) успішно дебютував в легкому дивізіоні перемігши нокаутом в 12 раунді Юріоркіса Гамбоа (30-3, 18 КО).

25-річний боксер виявився сильнішим 38-річного ветерана практично у всьому. Гамбоа протягом бою тричі був у нокдауні: в другому, восьмому і дванадцятому раундах.

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Рефері поєдинку зупинив бій в останньому раунді після чергового нокдауну кубинського боксера. Таким чином, Джервонта Девіс завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA.

Джервонта Девіс – Юріоркіс Гамбоа: відео 12 раунду

Джервонта Девіс продовжує залишатися непереможним, а Гамбоа програв вперше з 2017 року, коли поступився мексиканцю Робінсону Кастельянос.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом. Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.