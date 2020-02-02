Потенційний суперник Ломаченка схопив дружину за горло і вивів із залу: відео

Регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс грубо обійшовся з дружиною під час благодійного баскетбольного матчу в Маямі (США).

Після суперечки з дружиною, боксер взяв жінку за горло і вивів із залу. Інцидент потрапив на відео.

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Відео інциденту за участі Девіса

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i — RIP Kobe Bryant? (@mr_Iuares) February 1, 2020

Після цього Девіс у своєму інстаграмі прокоментував інцидент. Він заявив, що ніколи не робив своїй дружині боляче.

"Я ніколи не бив її. Так, я був агресивний і сказав їй вийти, але вона мати моїх дітей, я ніколи не робив їй боляче", – написав Девіс.