Потенційний суперник Ломаченка схопив дружину за горло і вивів із залу: відео
Регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс грубо обійшовся з дружиною під час благодійного баскетбольного матчу в Маямі (США).
Після суперечки з дружиною, боксер взяв жінку за горло і вивів із залу. Інцидент потрапив на відео.
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Відео інциденту за участі Девіса
Після цього Девіс у своєму інстаграмі прокоментував інцидент. Він заявив, що ніколи не робив своїй дружині боляче.
"Я ніколи не бив її. Так, я був агресивний і сказав їй вийти, але вона мати моїх дітей, я ніколи не робив їй боляче", – написав Девіс.
- Як відомо, Девіс володіє титулом WBA у легкій вазі. Де-факто цим титулом володіє українець Василь Ломаченко.
- Однак пояс формально перейшов до Девіса після того, як Ломаченко отримав статус "франчайзингового" чемпіона світу.
- Девіс виграв пояс WBA у легкій вазі 28 грудня, здолавши Юріоркіса Гамбоа.
- У майбутньому Девіс може зустрітися з Ломаченком. Для цього потрібно, щоб обидва боксери були в одній ваговій категорії.
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