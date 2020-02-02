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Потенційний суперник Ломаченка схопив дружину за горло і вивів із залу: відео

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Джервонта Девіс / GETTY IMAGES

Регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс грубо обійшовся з дружиною під час благодійного баскетбольного матчу в Маямі (США).

Після суперечки з дружиною, боксер взяв жінку за горло і вивів із залу. Інцидент потрапив на відео.

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Відео інциденту за участі Девіса

Після цього Девіс у своєму інстаграмі прокоментував інцидент. Він заявив, що ніколи не робив своїй дружині боляче.

"Я ніколи не бив її. Так, я був агресивний і сказав їй вийти, але вона мати моїх дітей, я ніколи не робив їй боляче", – написав Девіс.

  • Як відомо, Девіс володіє титулом WBA у легкій вазі. Де-факто цим титулом володіє українець Василь Ломаченко.
  • Однак пояс формально перейшов до Девіса після того, як Ломаченко отримав статус "франчайзингового" чемпіона світу.
  • Девіс виграв пояс WBA у легкій вазі 28 грудня, здолавши Юріоркіса Гамбоа.
  • У майбутньому Девіс може зустрітися з Ломаченком. Для цього потрібно, щоб обидва боксери були в одній ваговій категорії.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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