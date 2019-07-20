Потенційний суперник Ломаченка у яскравому бою наблизився до титулу IBF: відео

У Меріленді відбувся поєдинок за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі між американцем Теофімо Лопесом (14-0, 11 KO) і японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 KO).

Бій не став легкою прогулянкою для Лопеса, який вважався фаворитом у букмекерів і фахівців. Андердог з Японії виглядав на рівні, доставляючи Лопесу проблеми. Поєдинок пройшов всю дистанцію, а судді одноголосно віддали перемогу Лопесу – 118:110, 118:110 і 119:109.

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Втім, по ходу поєдинку Лопес зумів захопити перевагу, але вона не була достатньо відчутною. Накатані в 10-му раунді активізувався, що в підсумку призвело до рясного розміну ударами.

В 11-му раунді Лопес розбив ніс японцеві, а в останній трихвилинці суперники знову влаштували відкритий бокс з великою кількістю ударів.

Тепер Лопеса очікує зустріч з чемпіоном IBF Річардом Коммі (29-0, 25 КО). Переможець цього поєдинку на початку 2020 року має зустрітися з тріумфатором зустрічі Люк Кемпбелл – Василь Ломаченко.

Відеоогляд бою Теофімо Лопес – Масайоші Накатані