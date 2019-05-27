Потенційний суперник Ломаченка здобув перемогу ефектним нокаутом: відео

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Девін Хейні
Девін Хейні / Фото з відкритих джерел

Американський боксер Девін Хейні (22-0, 14 КО) здобув впевнену перемогу в поєдинку проти мексиканця Антоніо Морани (24-4, 17 КО) в головному поєдинку вечора боксу в Оксон-Хіллі, США.

В п'ятому раунді мексиканець вперше побував на канвасі, а в сьомій трихвилинці пропустив розмашистий удар справа від Хейні і звалився на настил рингу.

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Рефері навіть не став відраховувати мексиканцю і присудив Хейні перемогу нокаутом.

Хейні володіє поясом WBC International в легкому дивізіоні і домагався бою за вакантний пояс чемпіона світу, однак не зміг його отримати.

Титул оскаржать Василь Ломаченко (13-1, 11 КО) і Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО). Поки 20-річний американець прямо не заявляє про бажання битися з українцем, але хоче стати найкращим боксером дивізіону.

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Теги: Спорт Бокс
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