Потенційний суперник Ломаченка жорстко нокаутував досвідченого мексиканця: відео

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річард Коммі (28-2-0, 25 KO) переміг 38-річного мексиканця Раймундо Бельтрана (36-8-1, 22 KO).

Поєдинок тривав 8 раундів, в більшості яких домінував Коммі. Він зумів двічі відправити в нокдаун Бельтрана вже в першому раунді, а потім ще два рази по ходу бою.

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Поєдинок був зупинений в 8 раунді після того, як Бельтран пропустив потужний удар від Коммі і впав. Мексиканець зміг піднятися, але суддя не дав йому продовжувати.

Commey knocks Beltran down for the fourth time and this one is over! #CommeyBeltran | @ESPN pic.twitter.com/vIaSOQz9vX — Top Rank Boxing (@trboxing) 29 июня 2019 г.

Таким чином, ганець наблизився до поєдинку проти Василя Ломаченка, якому належать титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Раніше повідомлялося, що переможець бою між Коммі і Бельтраном може стати суперником українця.

Коммі виборов чемпіонський пояс в лютому нинішнього року, перемігши Ісу Чанієва в бою за вакантний титул. Всього за професійну кар'єру він виграв 29 поєдинків (26 – нокаутом) і поступився двічі.

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