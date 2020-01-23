Потенційний суперник Усика тренується з Ф'юрі – фото

Британський боксер Тайсон Ф'юрі активно готується до зустрічі з Деонтеєм Уайлдером. Поєдинок відбудеться 22-го лютого й на кону стоятиме титул WBC.

У своєму інстаграмі Тайсон опублікував світлини зі спаринг-партнерами. До поєдинку з Уайледером британця готує Джозеф Паркер.

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Тайсон Ф'юрі і Джозеф Паркер / скріншот інстаграм-сторінки Ф'юрі

Новозеландець Паркер може стати наступним суперником Олександра Усика. Усик та Паркер зустрінуться, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від титулу WBO.

Джозеф Паркер очолює рейтинг цієї організації, а Усик – офіційний претендент на титул.

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Втім, у команді Паркера впевнені, що українець чекає поєдинку з Ентоні Джошуа. Останній, до слова, в наступному бою зустрінеться з Кубратом Пулєвим.

Також у тренувальному таборі Тайсона Ф'юрі перебуває непереможний італійський боксер Гвідо Віанелло.