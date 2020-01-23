Потенційний суперник Усика тренується з Ф'юрі – фото
Британський боксер Тайсон Ф'юрі активно готується до зустрічі з Деонтеєм Уайлдером. Поєдинок відбудеться 22-го лютого й на кону стоятиме титул WBC.
У своєму інстаграмі Тайсон опублікував світлини зі спаринг-партнерами. До поєдинку з Уайледером британця готує Джозеф Паркер.
Це цікаво: Ф'юрі заявив, що не битиметься з Усиком
Тайсон Ф'юрі і Джозеф Паркер / скріншот інстаграм-сторінки Ф'юрі
Новозеландець Паркер може стати наступним суперником Олександра Усика. Усик та Паркер зустрінуться, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від титулу WBO.
Джозеф Паркер очолює рейтинг цієї організації, а Усик – офіційний претендент на титул.
Дивіться також: Уайлдер – Ф'юрі 2: з'явився гарячий промо-ролик бою
Втім, у команді Паркера впевнені, що українець чекає поєдинку з Ентоні Джошуа. Останній, до слова, в наступному бою зустрінеться з Кубратом Пулєвим.
Також у тренувальному таборі Тайсона Ф'юрі перебуває непереможний італійський боксер Гвідо Віанелло.
- Бій Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перша зустріч боксерів відбулася 1 грудня 2018 року й завершилася нічиєю.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
Вибір редакції
-
Українку Ястремську звинувачують в шахрайстві з медичними перервами: подробицісьогодні , 09:18
-
Українець в "Арсеналі", "Київ-Баскет" у плей-офф Кубка Європи та інші новини спорту 22 січнясьогодні , 08:10
-
Юний фристайліст приніс Україні єдину нагороду Юнацьких Олімпійських ігор 202022 січня , 15:21