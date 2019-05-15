Потрібен новий виклик: головна зірка "Атлетіко" покине клуб влітку

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Антуан Грізманн покине "Атлетіко"
Антуан Грізманн покине "Атлетіко" / Фото з відкритих джерел

Французький нападник Антуан Грізманн повідомив керівництво "Атлетіко", що він не буде виступати за мадридський клуб в наступному сезоні.

28-річний бомбардир завдяки офіційній сторінці "матрацників" у Twitter подякував уболівальникам за час, який він провів у команді.

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Я провів розмову з тренером Дієго Сімеоне і з людьми з керівництва клубу, і тепер я хочу повідомити всім своїм фанатам і вболівальникам "Атлетіко", що хочу піти. Фанати завжди ставилися до мене з любов'ю і повагою, але я ухвалив рішення піти, спробувати щось інше, отримати новий виклик, випробувати нові проблеми.

"Я залишав за все себе на футбольному полі, я намагався дарувати радість людям, які приходили на стадіон і на наші гостьові матчі, і для вас у мене залишаються тільки слова подяки", - заявив французький футболіст.

Матч проти "Леванте" в заключному 38 турі нинішнього сезону Прімери стане для французького форварда останнім у футболці "Атлетіко".

Найімовірніше, що Грізманн стане гравцем "Барселони", яка готова виплатити зменшену клаусула в розмірі 125 мільйонів євро. Початкова сума відступних в 200 мільйонів перестане бути актуальною з 1 липня.

У нинішньому сезоні зірка збірної Франції взяв участь в 47 матчах за "Атлетіко" у всіх турнірах, забивши 21 гол і віддавши 10 результативних передач.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Атлетіко
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