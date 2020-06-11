Кумедний випадок стався зі регбістом Бенджі Маршаллом із Австралії. Він побачив знайому представницю із ЗМІ та вирішив її поцілувати, чим порушив правила карантину.

Другий капітан команди "Вестс Тайгерс" з австралійської Національної регбійної ліги Бенджі Маршалл був змушений самоізолюватися, порушивши всі правила в умовах карантину, пише видання BBC.

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Забув про обмеження

Перед тренуванням регбіст побачив знайому журналістку каналу Seven Network Мішель Бішоп і вирішив привітатися з дівчиною, поцілувавши її в щоку. Схоже, спортсмен забув усі карантинні обмеження.

The @WestsTigers have apologised after Benji Marshall broke COVID protocols this morning at training and mistakenly crossed into a no-go zone for players. He was thanking 7NEWS @7michellebishop for a message she sent following his shock axing. https://t.co/Kk9cXEUyX7 @jimwilsontv pic.twitter.com/pQMudtw65k — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 10, 2020

Тепер професіонал змушений провести час на карантині. Спортсменам строго заборонено контактувати з будь-ким поза командою та сім'єю.

Журналістка також прокоментувала цю ситуацію, зазначивши, що люди ще не звикли до нового життя в умовах пандемії коронавірусу.

Додамо, що австралійський чемпіонат з регбі відновився наприкінці травня після 10-тижневої перерви.