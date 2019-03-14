Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"

В НБА відбулося шість матчів регулярного чемпіонату. "Атланта" Олексія Леня здобула перемогу над "Мемфісом", а "Детройт" Святослава Михайлюка поступився "Маямі".

"Атланта" – "Мемфіс" 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

Читайте також: "Черкаські Мавпи" здобули драматичну домашню перемогу над "Одесою"

Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти "Мемфіс Гріззліс", який завершився перемогою господарів з рахунком 132:111.

Українець провів на майданчику майже 23 хвилини, за цей час набравши 20 очок, зробивши 8 підбирань і віддавши 4 передачі. Таким чином, він став третім за результативністю гравцем "Хокс" у звітній зустрічі.

"Атланта" залишається на 12 місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч команда проведе проти "Бостону".

Відеоогляд матчу Атланта – Мемфіс

"Маямі" – "Детройт" 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

Читайте також: Клянусь богом, я поб'ю тебе й дружину: зірковий баскетболіст влаштував розбірки з фаном: відео

Український свінгмен "Детройта" Святослав Михайлюк зіграв проти "Маямі" – 74:108.

Він провів на майданчику майже 6 хвилин, зробив 1 підбирання та 1 перехоплення. Михайлюк двічі кидав з гри і ще один раз триочковий.

Це перший матч Михайлюка з 3 березня, коли він брав участь в грі з "Клівлендом". Після цього українець пропустив 5 матчів.

"Детройт" займає 7 місце в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч команда проведе в ніч на 16 березня проти "Лейкерс".

Відеоогляд матчу Маямі – Детройт

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram