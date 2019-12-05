Потужна гра Леня не допомогла "Атланті", "Мілуокі" знищив "Детройт" з Михайлюком: відео

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі. Команди українців Олексія Леня та Святослава Михайлюка зазнали поразок у видовищних поєдинках.

Детройт – Мілуокі 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

Дивіться також: Святослав Михайлюк встановив новий персональний рекорд в НБА: відео

"Детройт" Михайлюка приймав на власному паркеті лідера регулярного чемпіонату "Мілуокі". У першій чверті "Пістонс" зуміли здобути перемогу, проте в другій та третій чвертях "Бакс" практично вирішили долю гри.

В останній чверті "Мілуокі" втримав комфортну перевагу та виграв з різницею у 24 очки.

Захисник "Детройта" Святослав Михайлюк закінчив матч регулярного чемпіонату НБА проти "Мілуокі" з 6 очками.

Українець вперше вийшов у стартовій п'ятірці, провів на майданчику майже 28 хвилин і закинув 2 з 8 кидків з гри (2 з 6 – триочкові).

Детройт – Мілуокі відеоогляд матчу

Атланта – Бруклін 118:130 (26:22, 21:34 35:35, 36:39)

Надзвичайно результативним вийшло протистояння аутсайдера НБА "Атланти" із середняком – "Брукліном". У першій чверті команда Леня зуміла відсвяткувати перемогу.

"Бруклін" увімкнувся у гру в другій 12-хвилинці. На велику перерву гості пішли, перемагаючи з різницею у 9 очок. У третій чверті невелике відставання "Атланти" збереглося, а відтак "Хоукс" мали шанси вирвати перемогу.

Проте в останній чверті "Бруклін" не відпустив перемогу та завдав команді Леня чергової поразки.

Центровий "Атланти" Олексій Лень набрав 18 очок. Українець провів на майданчику 17 хвилин, також зробив 7 підбирань та віддав 3 результативні передачі.

Атланта – Бруклін відеоогляд матчу