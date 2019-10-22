Потужне тіло і величезна міць: поради харчування від найсильніших людей планети – стронгменів

Стронгмени – це люди, які можуть тягати вантажівки, трамваї та навіть літаки. Звичайні сухі цифри підкреслюють абсолютну унікальність цього виду спорту. Учасники під два метри зросту, далеко за 100 кілограмів ваги носять 200-кілограмовий камінь, тягнуть 500-кілограмову штангу і підіймають колоду, вагою 200 кілограмів. Шокувати ці велетні можуть і за столом, де вони також показують нереальні цифри.

Хто такі стронгмени та як вони їдять

Американець Браян Шоу – монстр серед монстрів. Один із гегемонів стронгмену, найсильніша людина світу 2011, 2013 та 2015 років. До виделки та ложки його руки звикли не менше, ніж до залізних снарядів.

Читайте також: Секрети привабливого тіла Світоліної: як досягнути результату на майже райській дієті

У період інтенсивної підготовки до великих турнірів – чемпіонату світу чи "Арнольд класік" – американець наїдає приблизно 12 тисяч кілокалорій за день. Це приблизно у 6 разів більше, ніж рекомендована доза для середньостатистичного чоловіка.



Браян Шоу

Браян харчується сім разів на добу. За стіл – як за тренажер. Шоу переконує: їсти – не так весело, як може здатися. Для нього це робота, обов'язок.

Усе чітко та за графіком:

День стронгмена розпочинається омлету і восьми яєць та тосту зі зернового хлібця. Другий, так би мовити, присяд за стіл – це протеїновий коктейль з гранолою і ще кілька ложок арахісового масла. На обід до раціону підключаємо м'ясо. Яловичину з пастою. А от фаст-фуд і жирне м'ясо на грилі силач вживає вкрай рідко. Чимало вправ стронгмену вимагають не лише сили, але й якої не якої легкості. Потім їмо ще коктейль з чорниці та арахісового масла. П'яте застілля – це нежирна індичка з броколі та рисом. Найбільший прийом їжі – це величезна порція картоплі з яловичиною. Завершується день десертом – скажімо, чізкейком.

Важливо!



В перерві між харчування Браян Шоу старанно тренується. Спалюючи всі здобуті за столом калорії. Нам з вами і не снилися такі навантаження. Відповідно їсти стільки – також не варто! На користь організму це точно не піде! Аби бути сильним, не обов'язково напихатися як стронгмен. А от без чого не обійтися – так це без впертості, завзяття та цілеспрямованості. Грошей же ж треба не так уже й багато.



Браян спалює більшість наїтих калорій, вони йому потрібні для важких тренувань

Поради харчування від українського стронгмена Юрія Огоновського

Юрій Огоновський – Чемпіон України зі стронгмену, Віце-чемпіон світу у лог-ліфті і ,очевидно, людина, яка тямить у цьому спорті. Він розповів 24 каналу трішки про своє харчування.

Варто зазначити, що це лише один з прикладів раціону. І він не є єдино правильним. Все дуже індивідуально.



Юрій Огоновський

За словами українського стронгмена, здорово харчуватися набагато дешевше ніж так як харчується більша кількість населення нашої країни загалом.

Я не їм їжу, від якої я не розумію, яка користь буде для мого організму. Я харчуюся в межах 4 – 5 тисяч калорій в день. Це все прораховані калорії з якісними продуктами, які може вживати кожен і відрегулювати все під свої 1,5 – 2 тисячі. Вуглеводи, швидкі вуглеводи – перша половина дня. Білки – починаючи з обіду і до вечора. Все просто,

– наголосив Огоновський.

Настільки просто, що аж трохи незручно зігнорувати таку інформацію. Юра переконує, а ми не сміємо перечити: аби вибудувати красиве тіло і головне – набратися сили – не треба роками пихтіти в залі. Головне – це комплексний підхід.



Огоновський наголошує, що головне – це комплексний підхід

"Сила – це білок. Енергія – це вуглеводи. Снідакнок має бути найважливішим прийомом їжі в день, найбільшим прийомом їжі в день. Дехто каже, що він не може їсти багато зранку, дехто каже, що йому не лізе. Це питання звички. Це можуть бути і білкові продукти з яєць, це можуть бути і каші, і молочні якісь продукти, запіканки, сирники. Це може бути навіть щось із швидкими вуглеводами – з тим солодким, які всі люблять вживати до кави", – розповів стронгмен.

Сексуальне тіло і міцне здоров'я навіть у 50 років: секрети самодисципліни Вілла Сміта

Через дві-три години Юра Огоновський радить перекусити. "Для дівчат це може бути якесь яблуко або банан. Дял хлопців це може бути якийсь батончик протеїновий або просто якась шоколадка", – каже він. Потім знову перекус. Кілька фруктів, або наприклад протеїновий батончик. Потім вечеря.

Не можна їсти перше і друге, хоча це добра традиція українських людей. Якщо ви хочете, щоб це все засвоювалося, ви маєте підбирати максимально поєднувані продукти,

– підкреслив спортсмен.

Також він радить не їсти жирну їжу, а готувати її на пару.

Більше про вечерю та невеликий лайфхак стронгмена – дивіться далі у відео.