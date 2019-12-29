Потужний гол Селезньова допоміг "Бурсаспору" перемогти в останньому матчі року: відео

Український форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився забитим м'ячем у матчі першого дивізіону Туреччини проти "Хатайспору" (2:1).

Селезньов з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 10-й хвилині відкрив рахунок у матчі, скориставшись помилкою захисників Хатайспора.

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Гості, які очолюють турнірну таблицю, спромоглися відігратися наприкінці першого тайму, але команда українця вирвала першу перемогу за 4 тури на 90+1-й, що дозволило вийти на 5-е місце – в зоні плей-офф за вихід у Суперлігу.

Всього в нинішньому сезоні це вже сьомий гол Селезньова в 16 матчах за "Бурсаспор". Також в активі форварда 2 результативні передачі.

Після 17 турів "Бурсаспор" займає п'яте місце в чемпіонаті. У наступному матчі команда Селезньова вдома зіграє проти "Карагюмрюка".

Відео голу Селезньова