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Потужний удар під перекладину став найкращим голом туру в чемпіонаті Білорусі: відео

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Момо Янсане забив гарматним ударом / fcisloch.by

Єдиний футбольний чемпіонат, який триває в Європі, став білоруський. Тут зіграли перший тур. І забили чимало красивих голів.

Загалом у восьми матчах було забито одразу 18 голів. З рахунків відзначимо поразку солігорського "Шахтаря", який тренує українець Юрій Вернидуб. Його команда поступилася вдома "Торпедо-БелАЗ". Брестське "Динамо" українців Мілевського, Хачеріді та Нойка, зіграло вдома внічию проти команди "Смолевічі". І два голи з цих матчів потрапили в топ-5 найкращих голів першого туру чемпіонату Білорусі.

Водночас У матчі чемпіонату Білорусі арбітр призначив п'ять пенальті, з яких реалізували лише три: відео

Автором найкращого голу став гравець "Іслочі" Момо Янсане – його потужний удар мало не злету під перекладину приніс перемогу в матчі проти "Немана".

Дивіться відео топ-5 голів першого туру чемпіонату Білорусі

До слова Футболісти збірної України отримали рекордну премію за вихід на Євро-2020

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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