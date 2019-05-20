Потужний удар Світоліної визнали одним з найкращих на турнірі у Римі: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Удар української тенісистки Еліни Світоліної визнано одним з найкращих на престижних змаганнях у Римі (Італія).

Еліні в матчі проти Вікторії Азаренко вдався потужний бекхенд, який застав зненацька білоруську спортсменку.

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Втім, Еліні не вдалося перемогти в цьому поєдинку. Українка поступилася Азаренко в першому колі за підсумком трьох сетів. Світоліна вперше з 2014 року програла чотири матчі поспіль.

Через невдалі матчі на ґрунтових турнірах Світоліна опустилася у рейтингу WTA. Тепер Еліна посідає 10-у сходинку.

Перемогу на турнірі в Римі здобула чешка Кароліна Плішкова. У чоловіків у фіналі Рафаель Надаль здолав Новака Джоковича.

 

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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