Потужний Усик показав, як битиме Чісору: відео

Непереможний Олександр Усик продовжує наполегливо готуватися до наступного бою в суперважкій вазі. Олександр показав чергове відео зі свого тренування.

Усик, який перебуває у відмінній формі, продемонстрував, як гамселить грушу. Потужність ударів українця вражає, як і фізична форма. Помітно, що Олександр набрав м'язову масу.

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"Не виправдовуйте себе, ідіть до своєї мети. З Богом ви можете зробити більше", – підписав український боксер відео.