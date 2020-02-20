Потужний Усик показав, як битиме Чісору: відео
Непереможний Олександр Усик продовжує наполегливо готуватися до наступного бою в суперважкій вазі. Олександр показав чергове відео зі свого тренування.
Усик, який перебуває у відмінній формі, продемонстрував, як гамселить грушу. Потужність ударів українця вражає, як і фізична форма. Помітно, що Олександр набрав м'язову масу.
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"Не виправдовуйте себе, ідіть до своєї мети. З Богом ви можете зробити більше", – підписав український боксер відео.
- За попередньою інформацією, наступний бій у суперважкій вазі Усик проведе 23 травня 2020 року.
- Суперником українця повинен стати британський боксер Дерек Чісора. Бій повинен пройти в Англії. Серед потенційних міст Лондон та Манчестер.
- Зустріч боксерів перенесли, оскільки Усик вирішив продовжити реабілітацію. Цю інформацію підтвердив сам боксер та його промоутер Олександр Красюк.
- Попередній бій Усик провів 12 жовтня, здолавши американця Чазза Візерспуна.
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