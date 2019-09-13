Поважні причини: через що можна пропустити тренування?

Фанатизм надзвичайно поганий у всьому. І якщо Ви піддаєтесь ліні - це також погано, як і бігти в тренажерний зал, коли щось болить. Отож, виходить, що інколи можна пропускати тренування. Бувають випадки, коли тренування становить реальну небезпеку для здоров’я людини.

Давайте розглянемо ситуації, коли від тренування краще відмовитися без жодного почуття провини.

Поважна причина не відвідати спортивний зал – якщо ви захворіли. Організм в цей момент витрачає максимум енергії на боротьбу з хворобою. Забираючи енергію на тренування, ви тільки відтягуєте одужання. Тому, в періоди хвороби ніяких дефіцитів калорій і тренувань. Додаткові навантаження йому зовсім ні до чого під час відновлення. Чим більше ви будете допомагати своєму організму, тим швидше він поборе хворобу, і Ви знову будете "в строю".

Перевтома організму. Будь то через нестачу сну, або через надлишок тренувань. Якщо ви відчуваєте, що ваш організм вже на межі виснаження (фізичного та емоційного), зробіть день відпочинку. Адже, коли немає сил, ефективно тренуватися не вийде. І замість користі, ви отримаєте тільки ще більше втоми. Запишіться в цей день на масаж, в басейн, або просто ж добряче виспіться.

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Якщо напередодні вживали алкоголь. Якщо напередодні ви гарно відгуляли якесь свято, то не треба включати на наступний день режим "спортсмена". Краще відпочити та не перевантажувати серце тренуваннями. Тому що заняття після алкоголю вкрай негативно впливають на серцево-судинну систему, а також зневоднюють організм.

Травма. Якщо ж Ви напередодні травмувались, тоді ніяких тренувань через біль і дискомфорт (якщо це, звісно, не кріпатура). В такому випадку вам краще звернутись до лікаря, ніж думати про фітнес-зал.

Коли у вас критичні дні. Насправді в критичні дні можна тренуватися, а йога і деякі інші практики навіть полегшують самопочуття. Правда, навіть в йозі можна робити далеко не всі асани. Якщо ж у вас болить живіт, рясні виділення і запаморочення, тоді тренування краще відкласти на декілька днів. Пам'ятайте, тренуватися в критичні дні можна тільки в разі, якщо вас зовсім нічого не турбує. Також у такому випадку краще прибрати вправи для преса.

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Після пологів. Лікарі з впевненістю рекомендують утриматись від тренувань на 6 тижнів після природних пологів та на 12 тижнів після операції кесарів розтин.

Обов’язково слухайте і прислухайтесь до свого організму і він вам віддячить здоров’ям і красивою фігурою.

Автор: Назарій Дзюбановський