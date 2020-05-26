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Повернення Гармаша та інших: "Динамо" розповіло, коли забере орендованих гравців

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" надало додаткове пояснення питання щодо продовження оренд своїх футболістів, які закінчувалися у червні.

Футболісти "Динамо", орендні угоди яких закінчуються в червні, дограти за клуби, за які вони виступають на правах оренди до кінця сезону 2019/2020. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Після чого по кожному гравцеві буде прийматися рішення про продовження терміну оренди або повернення в клуб.

"Футбольний клуб "Динамо" інформує, що у зв'язку з продовженням термінів сезону 2019/2020 орендні угоди гравців, контракти яких належать клубу і які на правах оренди виступають за інші клуби, будуть діяти до завершення поточного сезону. Футболісти "Динамо", орендні угоди яких закінчуються в червні, дограють за клуби, за які вони виступають на правах оренди, до кінця сезону 2019/2020, після чого по кожному гравцеві буде прийматися рішення щодо продовження терміну оренди або повернення в клуб", – йдеться у заяві.

Орендовані гравці "Динамо": список

  • Денис Гармаш ("Різеспор", Туреччина)
  • Жерсон Родрігес ("Анкарагюджю", Туреччина)
  • Сідклей ("Корінтіанс", Бразилія)
  • Микита Корзун ("Вілафранкенше", Португалія)
  • Владислав Супряга, Сергій Булеца (обидва – "Дніпро-1")
  • Богдан Ледньов, Олександр Тимчик (обидва – "Зоря")
  • Роман Вантух ("Олександрія")
  • Євген Смирний ("Колос")
  • Владислав Дубінчак ("Карпати")
  • Микита Кравченко ("Олімпік")
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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