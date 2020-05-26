Повернення Гармаша та інших: "Динамо" розповіло, коли забере орендованих гравців
Київське "Динамо" надало додаткове пояснення питання щодо продовження оренд своїх футболістів, які закінчувалися у червні.
Футболісти "Динамо", орендні угоди яких закінчуються в червні, дограти за клуби, за які вони виступають на правах оренди до кінця сезону 2019/2020. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Після чого по кожному гравцеві буде прийматися рішення про продовження терміну оренди або повернення в клуб.
"Футбольний клуб "Динамо" інформує, що у зв'язку з продовженням термінів сезону 2019/2020 орендні угоди гравців, контракти яких належать клубу і які на правах оренди виступають за інші клуби, будуть діяти до завершення поточного сезону. Футболісти "Динамо", орендні угоди яких закінчуються в червні, дограють за клуби, за які вони виступають на правах оренди, до кінця сезону 2019/2020, після чого по кожному гравцеві буде прийматися рішення щодо продовження терміну оренди або повернення в клуб", – йдеться у заяві.
Орендовані гравці "Динамо": список
- Денис Гармаш ("Різеспор", Туреччина)
- Жерсон Родрігес ("Анкарагюджю", Туреччина)
- Сідклей ("Корінтіанс", Бразилія)
- Микита Корзун ("Вілафранкенше", Португалія)
- Владислав Супряга, Сергій Булеца (обидва – "Дніпро-1")
- Богдан Ледньов, Олександр Тимчик (обидва – "Зоря")
- Роман Вантух ("Олександрія")
- Євген Смирний ("Колос")
- Владислав Дубінчак ("Карпати")
- Микита Кравченко ("Олімпік")