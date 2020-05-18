Повернення АПЛ: клуби зробили перший крок для відновлення матчів

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) зібралися 18 травня для прийняття рішень щодо відновлення футбольних матчів. Команди Прем'єр-ліги зробили перший крок для відновлення сезону.

Як повідомляє Sky Sports, клуби АПЛ вирішили, що з 19 травня футболісти зможуть тренуватися на базах.

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Це будуть не повноцінні заняття, але футболісти зможуть працювати в невеликих групах.

Наступним кроком буде дозвіл на повноцінні тренування. На цей момент терміни не повідомляються.

Крім того, в Англії є нерозв'язана проблема з футболістами, які через COVID-19 відмовляються тренуватися або брати участь у матчах.

Представник клубу АПЛ, який попросив не називати себе, сказав в інтерв'ю Sky Sports, що таким футболістам можуть не платити зарплату.

Якщо вони не хочуть тренуватися, то, на мій погляд, потрібно перестати платити їм зарплату. Хоча це складно, потрібно буде уважно вивчати контракти,

– заявив представник клубу.

Уряд Великобританії дав дозвіл на проведення спортивних заходів без уболівальників з 1-го червня.

АПЛ може відновитися 12 червня. Однак клуби досі дискутують щодо місця проведення матчів. Поєдинки можуть проводитися на нейтральних полях.

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