Повернення боксу: зіркові українці проведуть перші бої вже в кінці липня
Українські боксери Владислав Сіренко (13-0, 12 КО), Олександр Захожий (13-0, 10 КО), Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) і Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) можуть повернутися в ринг в кінці липня в Києві.
Менеджер боксерів Максим Михайлов спільно з колегами з німецької компанії Facher Sportmanagement і української Top Boxing Generation готує для своїх підопічних вечір боїв у Києві. Про це повідомляє Luckypunch.net.
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Також Михайлов повідомив попередніх суперників для своїх підопічних на цей вечір. Сіренку буде протистояти Павло Кроленко з Харкова, Захожому – Костянтин Довбішенко з Вознесенська, Іванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щельов.
До уваги! Трансляція шоу запланована на одному з провідних телеканалів.
Попереднє шоу Facher Sportmanagement мало відбутися 28 березня в Німеччині, але було перенесено через коронавірус.
Попередні поєдинки Сіренка, Захожого та Іванова
- Владислав Сіренко у першому раунді переміг Івана Ді Берардіно з Італії. Це був бій за титул Eurasian Boxing Parliament. Сіренко проводив свій 13-й поєдинок у професійній кар'єрі. У попередніх 12 він переміг, при цьому 11 боїв закінчилися достроково.
- Олександр Захожий одноголосним рішенням суддів переміг американця Кевіна Джонсона. Для Захожого це 13 перемога на професійному ринзі. 11 боїв українець виграв нокаутом.
- Петро Іванов переміг словака Володимира Белуйського. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в шостому раунді.