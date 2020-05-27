Повернення боксу: зіркові українці проведуть перші бої вже в кінці липня

Українські боксери Владислав Сіренко (13-0, 12 КО), Олександр Захожий (13-0, 10 КО), Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) і Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) можуть повернутися в ринг в кінці липня в Києві.

Менеджер боксерів Максим Михайлов спільно з колегами з німецької компанії Facher Sportmanagement і української Top Boxing Generation готує для своїх підопічних вечір боїв у Києві. Про це повідомляє Luckypunch.net.

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Також Михайлов повідомив попередніх суперників для своїх підопічних на цей вечір. Сіренку буде протистояти Павло Кроленко з Харкова, Захожому – Костянтин Довбішенко з Вознесенська, Іванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щельов.

До уваги! Трансляція шоу запланована на одному з провідних телеканалів.

Сиренко, Захожий, Иванов и Великовский могут провести бои в Киеве в конце июля Украинские боксеры Владислав Сиренко... Опубліковано Luckypunch.net Вівторок, 26 травня 2020 р.

Попереднє шоу Facher Sportmanagement мало відбутися 28 березня в Німеччині, але було перенесено через коронавірус.

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