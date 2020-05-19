Повернення легенд: перше промо бою Тайсон – Холіфілд – відео

У соціальних мережах з'явилося промо бою між 53-річним Майком Тайсоном і 57-річним Евандером Холіфілдом. Раніше вони оголосили про повернення в ринг.

Instagram-сторінка BT Sport не залишилися в стороні і представила перший проморолик майбутнього мега-файту.

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Тайсон – Холіфілд: дивіться промо бою

Що відомо про бій Холіфілд – Тайсон?

Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996-го по 1997 рік, в обох перемогу святкував Евандер.



Однак, бій Тайсон – Холіфілд в 1997 році увійшов у історію боксу не тільки через поразку Майка. У третьому раунді Тайсон втратив залишки самовладання. Він виплюнув капу, відкусив шматок правого вуха Холіфілда і плюнув його на настил. Холіфілд скакав по рингу і вив від болю, але після короткої паузи і консультації судді з лікарем бій відновився.



Правда, ненадовго – Майк вкусив інше вухо суперника. За 10 секунд до кінця третього раунду поєдинок був зупинений. Пізніше Тайсон заплатив 3 млн доларів штрафу і на рік позбувся боксерської ліцензії.



Після бою Тайсон пояснив свій вчинок так: "Я був трохи не в собі в той момент. Було багато крові – і це привело мене в лють. Чесне слово: я не планував його кусати до бою.

Майк Тайсон відкусив вухо Евандеру Холіфілду: дивіться відео

Тайсон – Холіфілд: що відомо про реванш

Повідомлялося, що Тайсон і Холіфілд повернулися до тренувань і хочуть провести третій бій. У двох попередніх боях перемогу святкував Холіфілд.

Обидва боксери давно завершили боксерські кар'єри. Тайсон повісив рукавиці на цвях у 2005 році, а Холіфілд боксував до 2011-го.

Обидва боксери були чемпіонами світу в суперважкій вазі.

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