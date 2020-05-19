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Повернення легенд: перше промо бою Тайсон – Холіфілд – відео

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Тайсон – Холіфілд: промо реваншу
Тайсон – Холіфілд: промо реваншу / BoxingScene

У соціальних мережах з'явилося промо бою між 53-річним Майком Тайсоном і 57-річним Евандером Холіфілдом. Раніше вони оголосили про повернення в ринг.

Instagram-сторінка BT Sport не залишилися в стороні і представила перший проморолик майбутнього мега-файту.

Про головне Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео

Тайсон – Холіфілд: дивіться промо бою

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

They're back #Boxing @miketyson @evanderholyfield

Публикация от BT Sport Boxing (@btsportboxing)

 

Що відомо про бій Холіфілд – Тайсон?
Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996-го по 1997 рік, в обох перемогу святкував Евандер.

Однак, бій Тайсон – Холіфілд в 1997 році увійшов у історію боксу не тільки через поразку Майка. У третьому раунді Тайсон втратив залишки самовладання. Він виплюнув капу, відкусив шматок правого вуха Холіфілда і плюнув його на настил. Холіфілд скакав по рингу і вив від болю, але після короткої паузи і консультації судді з лікарем бій відновився.

Правда, ненадовго – Майк вкусив інше вухо суперника. За 10 секунд до кінця третього раунду поєдинок був зупинений. Пізніше Тайсон заплатив 3 млн доларів штрафу і на рік позбувся боксерської ліцензії.

Після бою Тайсон пояснив свій вчинок так: "Я був трохи не в собі в той момент. Було багато крові – і це привело мене в лють. Чесне слово: я не планував його кусати до бою.

Майк Тайсон відкусив вухо Евандеру Холіфілду: дивіться відео

 

Тайсон – Холіфілд: що відомо про реванш

  • Повідомлялося, що Тайсон і Холіфілд повернулися до тренувань і хочуть провести третій бій. У двох попередніх боях перемогу святкував Холіфілд.
  • Обидва боксери давно завершили боксерські кар'єри. Тайсон повісив рукавиці на цвях у 2005 році, а Холіфілд боксував до 2011-го.
  • Обидва боксери були чемпіонами світу в суперважкій вазі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Бокс Спорт
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