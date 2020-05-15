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Повернення УПЛ: де та коли відбуватимуться футбольні матчі

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Повернення УПЛ: де та коли відбуватимуться футбольні матчі
Повернення УПЛ: де та коли відбуватимуться футбольні матчі / zarya-lugansk.com

Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) 14 травня домовилися відновити футбольний чемпіонат 30 травня. Також команди узгодили місце проведення поєдинків.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.com розповів, що чемпіонат відновлять, якщо будуть сприятливі умови.

До теми УПЛ офіційно відновить сезон: дата і календар матчів

Це ще не офіційне рішення. Таким воно буде після того, як виконавчий комітет УАФ затвердить календар,
– сказав Дикий.

Водночас "Динамо" поспішило повідомити, що футбольні матчі відновляться 30 травня.

Станом на 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19, 4473 особи одужали, 476 осіб, на жаль, померло.

У коментарі "Футбол NEWS" Дикий розповів, в якому форматі дограють сезон. За його словами, команди гратимуть на своїх стадіонах.

  • Раніше "Десна" пропонувала проводити всі матчі "верхньої шістки" в Києві, а "Зоря" – у Дніпрі та Запоріжжі. Матчі "нижньої шістки" пропонували провести у Львові чи Харкові.

Як повідомляє сайт УАФ, до визначення остаточної дати фіналу Кубка України і матчів плей-офф чемпіонату повернуться пізніше.

Раніше планували провести фінал Кубка України після завершення сезону в чемпіонаті.

Після 23 турів лідером УПЛ є донецький "Шахтар". Далі йдуть "Зоря" та "Динамо". У зоні вильоту перебувають львівські "Карпати".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ
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