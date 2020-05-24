Повернення відкладається: у двох клубах АПЛ виявлені випадки зараження COVID-19
Команди англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) пройшли тестування на COVID-19 протягом 19-22 травня. Два результати виявилися позитивними.
Друга хвиля тестувань
Результати масового тестування серед англійських клубів опублікував сайт Прем'єр-ліги.
До теми Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати
У заході взяли участь 996 гравців і працівників клубів АПЛ. У двох осіб з різних команд виявлена інфекція.
Ці особи будуть ізольовані протягом семи днів. АПЛ не називає клуби, де підтверджено випадки зараження COVID-19.
Водночас "Борнмут" повідомив, що позитивний тест здав їх футболіст.
У ході першої хвилі перевірок, проведених 17 і 18 травня, шість тестів дали позитивний результат. Випадки зараження були зафіксовані у трьох клубах.
Коли повернеться АПЛ
- Повернення матчів англійської Прем'єр-ліги може відбутися на початку червня. Попередня дата – 8 або 12 червня.
- На початку травня британський уряд опублікував план виходу з карантину. План передбачає дозвіл на відновлення футбольних матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) без глядачів з 1 червня.
- Згодом клуби АПЛ офіційно вирішили, що з 19 травня футболісти зможуть тренуватися на базах.
- На цей момент не відомо, у якому форматі будуть дограні матчі АПЛ. Серед можливих варіантів – проведення поєдинків на нейтральних стадіонах.
- Клубам АПЛ залишилося дограти 8-9 турів.