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Повернення відкладається: у двох клубах АПЛ виявлені випадки зараження COVID-19

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У двох клубів АПЛ виявлені випадки зараження COVID-19
У двох клубів АПЛ виявлені випадки зараження COVID-19 / premierleague.com

Команди англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) пройшли тестування на COVID-19 протягом 19-22 травня. Два результати виявилися позитивними.

Друга хвиля тестувань

Результати масового тестування серед англійських клубів опублікував сайт Прем'єр-ліги.

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У заході взяли участь 996 гравців і працівників клубів АПЛ. У двох осіб з різних команд виявлена інфекція.

Ці особи будуть ізольовані протягом семи днів. АПЛ не називає клуби, де підтверджено випадки зараження COVID-19.

Водночас "Борнмут" повідомив, що позитивний тест здав їх футболіст.

У ході першої хвилі перевірок, проведених 17 і 18 травня, шість тестів дали позитивний результат. Випадки зараження були зафіксовані у трьох клубах.

Коли повернеться АПЛ

  • Повернення матчів англійської Прем'єр-ліги може відбутися на початку червня. Попередня дата – 8 або 12 червня.
  • На початку травня британський уряд опублікував план виходу з карантину. План передбачає дозвіл на відновлення футбольних матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) без глядачів з 1 червня.
  • Згодом клуби АПЛ офіційно вирішили, що з 19 травня футболісти зможуть тренуватися на базах.
  • На цей момент не відомо, у якому форматі будуть дограні матчі АПЛ. Серед можливих варіантів – проведення поєдинків на нейтральних стадіонах.
  • Клубам АПЛ залишилося дограти 8-9 турів.
Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту Велика Британія АПЛ Футбол
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