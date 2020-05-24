Повернення відкладається: у двох клубах АПЛ виявлені випадки зараження COVID-19

Команди англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) пройшли тестування на COVID-19 протягом 19-22 травня. Два результати виявилися позитивними.

Друга хвиля тестувань

Результати масового тестування серед англійських клубів опублікував сайт Прем'єр-ліги.

До теми Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати

У заході взяли участь 996 гравців і працівників клубів АПЛ. У двох осіб з різних команд виявлена інфекція.

Ці особи будуть ізольовані протягом семи днів. АПЛ не називає клуби, де підтверджено випадки зараження COVID-19.

Водночас "Борнмут" повідомив, що позитивний тест здав їх футболіст.

У ході першої хвилі перевірок, проведених 17 і 18 травня, шість тестів дали позитивний результат. Випадки зараження були зафіксовані у трьох клубах.

Коли повернеться АПЛ