Повернення до збірної України – одна з причин переходу в "Лечче", – Шахов

Новачок "Лечче" Євген Шахов розповів, чому вибрав італійський клуб для продовження кар'єри.

Шахов перейшов в команду з Італії, оскільки хоче грати в одній з найсильніших ліг світу.

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Також гравець зазначив, що однією з головних причин вибору на користь "Лечче" стало бажання повернутися в збірну України.

Серія А – один з найважливіших чемпіонатів у світі. Я говорив з товаришами, які грали там, і вони підтвердили, що тут якісний футбол. Я чув від "Лечче" про дуже серйозний проект. Ми будемо працювати, щоб залишитися в Серії А.



Повернення до збірної України – одна з причин, по якій я приїхав сюди. Я буду більше помітний для Андрія Шевченка, який стежить за чемпіонатом Італії,

– сказав Шахов.

Як відомо, Шахов підписав з "Лечче" 2-річний контракт з опцією продовження на сезон. 11 липня півзахисник був офіційно представлений як футболіст "джалороссі".

"Лечче" за підсумками минулого сезону посів друге місце в Серії Б і вийшов в Серію А, де зіграє вперше з 2012 року.