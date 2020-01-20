Повернення Флойда Мейвезера: хто буде наступним суперником – МакГрегор чи Хабіб?

Після перемоги ірландської зірки UFC Конора МакГрегора над Дональдом Серроне, американський боксер Флойд Мейвезер анонсував відновлення своєї професійної кар'єри. Все заради наступного грошового бою.

До слова: Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Один з кращих боксерів всіх часів на своїй сторінці в інстаграм опублікував два пости. В кожному з них зображуються майбутні поєдинки Мейвезера. Перший – бій-реванш з Конором МакГрегором, другий поєдинок – з чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

До слова: МакГрегор відреагував на можливість реваншу з Мейвезером

Крім того, не перестають виникати все нові плітки про бій реванш з легендарним чемпіоном світу у напівсередній вазі філіппінцем Менні Пакьяо.

Розглянемо кожен з можливих варіантів. Найбільш логічним є бій між Мейвезером і Нурмагомедовим. Дагестанець переміг МакГрегора, і по-спортивному принципу, міг би зустрітися з Флойдом. Однак, існує одразу декілька нюансів. По-перше, Хабіб прославився, в першу чергу, як відмінний борець, а його боксерську техніку не вважають кращою за відповідні здібності ірландця. А той на фоні чемпіона світу з боксу і так виглядав досить принизливо. По-друге, не дивлячись на титул чемпіона, представник Росії не має такої популярності, як Конор.

Саме ексчемпіон у двох вагових категоріях отримує найбільші гонорари. Після першого поєдинку МакГрегора і Мейвезера, питань щодо спортивних аспектів не залишилося. Інтрига можлива хіба що за умови великої різниці у вазі. Цілком реально, що боксер може дати перевагу навіть до 10 кілограмів своїм опонентам.

Бій між Флойдом Мейвезером та Конором МакГрегором відбувся 26 серпня 2017 року. Він відбувався за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді. Бій отримав назву "Грошовий бій" (The Money Fight), оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, а гонорари склали 100 мільйонів доларів і 30 мільйонів доларів, відповідно переможця і переможеному.

Потенційний бій з Менні Пакьяо буде найбільш прибутковим. Легендарний філіппінець володіє титулом чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі. Він має серію з перемог і складається враження, що вийшов на новий пік у своїй кар'єрі. Проте, цей варіант є і найризикованішим. Імовірність програти набагато більша.

Варте уваги: Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиліття: імена багатіїв

Що вибере Мейвезер? Навряд чи ми побачимо реванш з Пакьяо. Команда найбагатшого спортсмена світу прославилася надзвичайно поміркованим методом вибору суперників. Більш імовірно, що це буде бій з кимось із пари МакГрегор-Нурмагомедов. Все-таки, втрати число "0" в графі поразок через два роки після закінчення кар'єри буде навряд чи правильно, навіть за сотні мільйонів доларів.