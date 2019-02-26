Повернення Кличка: екс-тренер заявив, що знову тренуватиме легендарного українця
Знаменитий американський тренер Джеймс Алі Башир має намір знову стати тренером Володимира Кличка після повернення легендарного українця у ринг.
Фахівець заявив, що не вірить у те, що Володимир Кличко остаточно покінчив з боксом.
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Я завжди вірив у те, що Кличко знову битиметься. Коли він заявив про завершення кар'єри, я все одно в це не вірив. У своєму серці, у своїй голові, знаючи багато про нього, не вірив в те, що він може закінчити в такий момент своєї кар'єри. Безумовно, я його тренуватиму. Він класний хлопець, ми близькі сім'ями, і я не бачу причин, щоб ми знову не попрацювали разом,
— заявив Башир.
24 канал писав, що Володимир Кличко веде попередні переговори з онлайн-стрімінгом DAZN, а в січні 2019-го року авторитетний британський експерт Стів Барнс заявив про те, що українець збирається повернутися в ринг.
Сам же Володимир, спростував інформацію про те, що може невдовзі повернутися на ринг, назвавши це "першоквітневим жартом".
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