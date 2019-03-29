Повернення Кличка: промоутер назвав найбільшу проблему

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Eibner Europa

Британський промоутер Едді Хірн поділився своєю думкою щодо можливого повернення у бокс легендарного українця Володимира Кличка. Хірн впевнений, що Володимир може відразу потрапити в топ-5 найкращих боксерів у своїй вазі.

Водночас Хірн заявляє, що рішення Кличко прийме не найближчим часом і нагадав, що Володимир давно не мав практики, що є найбільшою проблемою.

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"Думаю, що у Кличко промацував грунт декілька разів, розглядаючи варіант повернення. Але я не думаю, що це рішення буде прийнято незабаром. У будь-якому випадку, це справи Кличка.

Хотів би я побачити Кличка на рингу знову? Думаю, будь-якому важковаговику було б цікаво повернутися на ринг і битися з кращими. Але останні декілька років у нього не було суперників і практики – це головна проблема.

Але якщо він все-таки повернеться, то відразу потрапить у топ-5 рейтингу найкращих супертяжів, без сумнівів. Але, повторюся, у нього давно не було боїв", – цитує Хірна Metro.

Раніше стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Володимир Кличко повертається на ринг: дивіться відео

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
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