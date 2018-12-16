Повернення Леброна Джеймса допомогло "Лейкерс" перемогти у матчі НБА: відео

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"Лейкерс" перемогли "Кліпперс"
"Лейкерс" перемогли "Кліпперс" / Фото з відкритих джерел

Українець Святослав Михайлюк не взяв участі в черговому матчі "Лейкерс". Команда, тим не менш, обіграла в овертаймі "Кліпперс" – 123:100.

Повернення ЛеБрона Джеймса до складу "Лейкерс" довелося на дербі проти "Кліпперс", яке до того ж мало принципове значення в боротьбі за плей-офф позицію на Заході. "Кліпперс" йдуть на 8 місці, а "Лейкерс" – 9-му.

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Джеймс відразу ж очолив команду і майже зробив тріпл-дабл, набравши 24 очка, зробивши 14 підборів і 9 передач.

Українець Святослав Михайлюк не виходив на майданчик, просидівши весь матч на лаві для запасних. Цілком можливо, це рішення було прийнято тренерським штабом "Лейкерс" через погану гру Михайлюка в минулому матчі, коли він закинув всього 1/7 3-очкових кидків.

"Кліпперс" – "Лейкерс" 120:123 OT (26:32, 27:22, 22:33 37:25, 8:11)

Відеоогляд матчу Кліпперс – Лейкерс

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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