Повернення на захід: українець Лень вдруге змінив клуб у НБА

Олексій Лень вдруге у своїй заокеанській кар'єрі змінив клуб – новою командою для нашого баскетболіста стали "Королі" із Сакраменто.

Українець змінив команду в останній день, коли у лізі дозволені обміни між клубами, повідомляє інсайдер провідного американського спортивного видання ESPN Едріан Воджнаровскі.

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Окрім Леня, "Атланта Хоукс" віддала форварда Джабарі Паркера, натомість отримала від "Сакраменто Кінгс" Деуейна Дедмонда, який раніше вже грав за "Хоукс". Також колишня команда Леня отримала додаткові права вибору в 2 раунді на драфтах у 2020 і 2021 роках.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Цьогоріч за умовами свого контракту українець заробить в НБА 4,1 мільйона доларів.

Зазначимо, що це вже третя команда Леня у його заокеанській кар'єрі – раніше український центровий виступав за "Фінікс Санс".

"Сакраменто" у західній конференції займає 13-е місце серед 15 команд (19 перемог у 50 матчах). "Атланта" на сході перебуває на 14-ій сходинці (14 перемог у 52 матчах).