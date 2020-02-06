Повернення на захід: українець Лень вдруге змінив клуб у НБА
Олексій Лень вдруге у своїй заокеанській кар'єрі змінив клуб – новою командою для нашого баскетболіста стали "Королі" із Сакраменто.
Українець змінив команду в останній день, коли у лізі дозволені обміни між клубами, повідомляє інсайдер провідного американського спортивного видання ESPN Едріан Воджнаровскі.
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Окрім Леня, "Атланта Хоукс" віддала форварда Джабарі Паркера, натомість отримала від "Сакраменто Кінгс" Деуейна Дедмонда, який раніше вже грав за "Хоукс". Також колишня команда Леня отримала додаткові права вибору в 2 раунді на драфтах у 2020 і 2021 роках.
Цьогоріч за умовами свого контракту українець заробить в НБА 4,1 мільйона доларів.
Зазначимо, що це вже третя команда Леня у його заокеанській кар'єрі – раніше український центровий виступав за "Фінікс Санс".
"Сакраменто" у західній конференції займає 13-е місце серед 15 команд (19 перемог у 50 матчах). "Атланта" на сході перебуває на 14-ій сходинці (14 перемог у 52 матчах).
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