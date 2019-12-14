Повернення відкладається: українець Долгополов знявся з Australian Open

31-річний український тенісист Олександр Долгополов знявся з Australian Open.

Організатори турніру повідомили, що Долгополов знявся з Australian Open через травму зап'ястя правої руки.

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Останнім часом травми не відпускають українця. У серпні 2018 роки йому зробили операцію. яка вибила його зі спорту на рік. Цього літа Долгополов був прооперований повторно.

Олександр вже не виходить на корт близько двох років, останній раз він брав участь в Римі ще в березні 2018 року.