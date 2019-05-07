Повернення Ярмоленка: Шевченко викликав 11 легіонерів на матчі проти Сербії та Люксембургу

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, яких він викликав на червневі поєдинки відбору на Євро-2020.

Всього на червневі домашні поєдинки відбору Євро-2020 проти Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня) Андрій Шевченко викликав 11 легіонерів, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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У списку викликаних – Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус (усі – "Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Василь Кравець ("Леганес", Іспанія).

Голкіпер іспанського "Леганеса" Андрій Лунін у складі збірної України U-20 вирушить на чемпіонат світу, що розпочнеться у Польщі 23 травня. Андрій приєднається до національної збірної в разі, якщо команда U-20 припинить виступ на турнірі.

Спорт 24 писав, що КДК УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Таким чином "синьо-жовті" не отримають технічні поразки за ці матчі. Відтак збережуться здобуті результати. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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