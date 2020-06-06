Колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився своїм баченням про найкращий варіант для майбутнього київського клубу. Футболіст вважає, щоб повернути переможні результати, тренером повинен знову стати Сергій Ребров.

Футбольний експерт Левченко розповів свою думку про те, хто має очолити команду. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Поверніть Реброва у "Динамо"

Євген Левченко вважає, що потрібно повернути Сергія Станіславовича у тренерське крісло киян, дати йому час та гарних помічників, тоді перемоги та позитивні результати повернуться у "Динамо".

Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу,

– написав Левченко.

Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 5, 2020

Хто такий Євген Левченко

Колишній український півзахисник, який викликався до національної команди країни. Встиг виступити у чималій кількості футбольних клубів Росії, України та Нідерландів. Також спробував свої сили у екзотичному чемпіонаті Австралії.

Після закінчення кар'єри працює футбольним експертом.

Агент Реброва заявив, що розглянуть пропозицію киян, якщо вона надійде до наставника.

Після 24-х турів УПЛ Динамо розташувалось на 4-й сходинці, відстань до Шахтаря становить 16 очок.

Що відомо про Сергія Реброва