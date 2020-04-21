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"Поверніть мені чоловіка": футболіст "Шахтаря" змінився на карантині до невпізнання – фото

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Микола Матвієнко / ФК "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко показав, як він виглядає через півтора місяці після введення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідне фото у своєму Inatsgram показала дружина Миколи Матвієнка Анна.

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Увесь цей час Матвієнко не тільки не мав можливості сходити в перукарню, але ще й не голився.

"Та залишайся вдома", – пожартувала дівчина, а потім звернулася до знайомого перукаря з проханням повернути їй чоловіка.


Микола Матвієнко на карантині / Фото: Скріншот

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Футбол Шахтар
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