"Поверніть мені чоловіка": футболіст "Шахтаря" змінився на карантині до невпізнання – фото

Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко показав, як він виглядає через півтора місяці після введення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відповідне фото у своєму Inatsgram показала дружина Миколи Матвієнка Анна.

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Увесь цей час Матвієнко не тільки не мав можливості сходити в перукарню, але ще й не голився.

"Та залишайся вдома", – пожартувала дівчина, а потім звернулася до знайомого перукаря з проханням повернути їй чоловіка.



Микола Матвієнко на карантині / Фото: Скріншот

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