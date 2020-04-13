Повністю розчарувався: гравець збірної України хоче залишитися жити в Іспанії
Баскетболіст іспанської "Барселони" Артем Пустовий розповів, що не планує жити в Україні. Гравець збірної України з баскетболу хоче залишитися в Іспанії.
За словами Пустового, ще декілька років тому він би без роздумів залишився в Україні. Втім, бездіяльність влади, за його словами, відбила бажання жити в Україні.
Читайте також Гравець збірної України готовий змінити громадянство
"Припустимо, якби запитали мене раніше, я не знаю, три-чотири роки тому, я б сказав: "Ні, та яке. Тільки Україна, тільки Каховка. Я ж тут якийсь, я ж цей – патріот". Але на цей момент, думаю, я б залишився.
Я люблю приїжджати в Україну, я обожнюю Україну, але те, що відбувається там на рівні влади що для людей взагалі нічого не робиться. Все це дуже мене засмучує, і я в цьому повністю розчарувався", – цитує Пустового Tribuna.com з посиланням на ФБУ.
Що відомо про Пустового?
27-річний центровий розпочинав кар'єру в "Хіміку" з Южного.
У сезоні 2014-2015 Пустовий зіграв 30 матчів у рамках Суперліги України та став чемпіоном.
У 2015 році залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
Улітку 2018 року перейшов до "Барселони". Контракт розраховано на 3 роки. З 2011 року виступає за збірну України.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
"Це гравець нового типу": легендарний звіт скаута "Мілана" по Андрію Шевченку – фотосьогодні , 12:12
-
Помер легендарний голкіпер "Челсі" Пітер Бонетті, який провів за клуб 729 матчівсьогодні , 12:56
-
Олександр Алієв отримав результат тесту на коронавірус: фотосьогодні , 10:38
-
Маліновський розповів, чи покине "Аталанту" заради іншого італійського клубусьогодні , 11:26