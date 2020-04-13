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Повністю розчарувався: гравець збірної України хоче залишитися жити в Іспанії

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Артем Пустовий / fcbarcelona.com

Баскетболіст іспанської "Барселони" Артем Пустовий розповів, що не планує жити в Україні. Гравець збірної України з баскетболу хоче залишитися в Іспанії.

За словами Пустового, ще декілька років тому він би без роздумів залишився в Україні. Втім, бездіяльність влади, за його словами, відбила бажання жити в Україні.

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"Припустимо, якби запитали мене раніше, я не знаю, три-чотири роки тому, я б сказав: "Ні, та яке. Тільки Україна, тільки Каховка. Я ж тут якийсь, я ж цей – патріот". Але на цей момент, думаю, я б залишився.

Я люблю приїжджати в Україну, я обожнюю Україну, але те, що відбувається там на рівні влади що для людей взагалі нічого не робиться. Все це дуже мене засмучує, і я в цьому повністю розчарувався", – цитує Пустового Tribuna.com з посиланням на ФБУ.

Що відомо про Пустового?

27-річний центровий розпочинав кар'єру в "Хіміку" з Южного.

У сезоні 2014-2015 Пустовий зіграв 30 матчів у рамках Суперліги України та став чемпіоном.

У 2015 році залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.

Улітку 2018 року перейшов до "Барселони". Контракт розраховано на 3 роки. З 2011 року виступає за збірну України.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол
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