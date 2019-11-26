Поводиться як бразилець, – гравець "Манчестер Сіті" про українця Зінченка

Напередодні матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" форвард "містян" Габріел Жезус розповів про те, як поводиться український легіонер команди Олександр Зінченко.

Жезус зазначив, що українець поводиться так само як і бразильці.

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Він дуже щасливий, весь час. Це незвично. Цим він відрізняється від інших. Це ми, бразильці, схильні бути щасливими, веселитися, співати і танцювати. Хоч він і не мій співвітчизник, але поводиться так само. Він теж постійно отримує задоволення від життя. Зінченко – крутий хлопець,

– цитує Жезуса телеканал "Футбол 1".

Жезус в нинішньому сезоні провів 16 матчів за "Ман Сіті, відзначившись 5 голами і 3 результативними передачами. На рахунку Зінченко 9 поєдинків за "містян". В кінці жовтня українець переніс операцію на коліні.

У вівторок, 26 листопада, "Манчестер Сіті" вдома прийматиме "Шахтар" в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.