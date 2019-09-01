Повєткін переміг Фьюрі в андеркарті поєдинку Ломаченка й завоював чемпіонський пояс

253 Читать новость на русском
Олександр Повєткін – Х'юї Фьюрі
Олександр Повєткін – Х'юї Фьюрі / GETTY IMAGES

Російський боксер Олександр Повєткін та британець Х'юї Фьюрі провели бій 31-го серпня в андеркарті поєдинку Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл. Перемогу рішенням суддів зумів здобути російський боксер.

Боксери билися за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBA.

Читайте також: Ломаченко яскраво переміг Кемпбелла й завоював три чемпіонські пояси

Британський суперник Повєткіна боксував у традиційному для себе стилі. Х'юї вирішив діяти другим номером і був досить пасивним. Відтак Повєткіну вдалося декілька разів серйозно потурбувати підборіддя опонента.

Перша половина бою пройшла практично в рівній боротьбі. У цілому Повєткін пресингував суперника й був трішки точнішим, а Фьюрі збивав атаки росіянина клінчами, а сам здебільшого атакував прямими ударами, після чого "в'язав" Олександра.

Однак відправити британця бодай у нокдаун Повєткін не зумів. Суперники пройшли всю дистанцію, відтак долю переможця вирішували судді.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув росіянин: 117:111, 117:111, 117:111.

Для Повєткіна це був 37-й поєдинок на професійному ринзі. Росіянин виграв 35 боїв і зазнав двох поразок. Одним з кривдників Олександра є Володимир Кличко.

У свою чергу брат Тайсона Фьюрі провів свій 26-й бій. Це третя поразка в кар'єрі 24-річного британця.

blog_ava
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
сьогодні
5516
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
31 серпня 11:07 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 1893
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13565
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
30 серпня 11:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8739
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
сьогодні 08:10 Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
5515
Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
31 серпня 20:00 Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
2622
Новини
Більше новин
Залиште відгук