Повєткін знову заговорив про поєдинок з Усиком

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Олександр Повєткін
Олександр Повєткін / РИА Новости

Російський боксер Олександр Повєткін, який донедавна претендував стати першим суперником Олександра Усика в суперважкій вазі, оцінив перспективи українця у новій ваговій категорії.

За попередньою інформацією, Усик вже домовився про бій з камерунцем Карлосом Такамою у суперважкій вазі. Бій заплановано на 18 травня, відтак тільки після цього поєдинку Усик та Повєткін можуть провести бій одне проти одного.

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Раніше Повєткін вже заявив, що хотів би помірятися силами з українцем й запевнив, що не планує завершувати кар'єру. Тепер же росіянин оцінив Усика.

Нормально оцінюю Усика як суперважкоатлета. Вважаю, він серйозний і хороший боксер. Не знаю, скільки він важить, але на вигляд такий же, як і я. Чи може нокаутувати? Ви ж бачили, що він нокаутує хлопців. Того ж Белью, а він непростий хлопець,
– сказав Повєткін.

Росіянин, як і Усик, є олімпійським чемпіоном. Повєткін здобув золото у 2004 році, а Усик – 2012-у.

Для мене бій з ним, звичайно, цікавий. Тому що зустрічаєшся з олімпійським чемпіоном, зустрічаєшся з майстром. Ми для того в бокс і йдемо, щоб з найсильнішими зустрічатися,
– сказав Повєткін.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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