Поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком все більше стає реальним. Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала переможця майбутнього бою між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером провести обов'язковий захист. Це хороша новина для Усика.

Президент WBC Маурісіо Сулейман наполягає, що переможець бою між Уайлдером і чинним чемпіоном світу Ф'юрі буде змушений провести захист титулу. Про це інформує Boxing Scene.

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Бій Джошуа – Ф'юрі відтермінують

Обов'язковий претендент на пояс WBC – Ділліан Уайт. Ф'юрі повинен провести бій з ним до лютого 2021 року, якщо не вдасться виграти Уайлдеру.

"Наша позиція зрозуміла. Ф'юрі виграв титул як офіційний претендент 22 лютого, а термін його наступного захисту закінчується в лютому 2021-го.

WBC передбачає, що Ф'юрі проведе третій бій з Уайлдером, а переможець буде зобов'язаний провести обов'язковий захист проти офіційного претендента", – заявив Сулейман.

Таким чином, поєдинок між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, ймовірно, відтермінують.

Тому володар титулів WBO, WBA і IBF Джошуа матиме час для проведення обов'язкового захисту поясу WBO.

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Шанс для Усика

33-річний Усик – офіційний претендент по лінії WBO. Організація зобов'язала Джошуа провести бій з українцем.

Відтак, після бою з Кубратом Пулєвим британець матиме час на зустріч з Усиком перед двобоєм з Ф'юрі.

Сторона Усика наполягає на титульному двобої після зустрічі з Дереком Чісорою.

У команді 30-річного Джошуа також говорять, що бій з Усиком має всі шанси відбутися.