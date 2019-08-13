Поєдинок з Дерев'янченком може відбутися в Саудівській Аравії, – промоутер Головкіна

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Бій Головкін – Дерев'янченко може відбутися у Саудівській Аравії
Бій Головкін – Дерев'янченко може відбутися у Саудівській Аравії / Фото з відкритих джерел

Поєдинок між екс-чемпіоном світу в середній вазі Геннадієм Головкіним і Сергієм Дерев'янченком може бути оголошений в самий найближчий час.

Представники боксерів знаходяться на фінальному етапі узгодження основних умов угоди. Однак, дата та місце бою поки невідомі.

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Геннадій – зірка міжнародного рівня. Він втілення чемпіона світу. Я впевнений, що він розгляне пропозицію про поєдинок в Саудівській Аравії. При наявності гідного опонента, пропозиції та просування я легко можу уявити виступ Головкіна в цьому регіоні. Ми отримували багато великих пропозицій від Саудівської Аравії та інших країн Близького Сходу з приводу мегафайтів,
– заявив промоутер Головкіна Том Леффлер.

Бій Головкін – Дерев'янченко відбудеться 5 жовтня. Раніше повідомлялося, що бій планували провести в Нью-Йорку.

Спорт 24 писав, що Дерев'янченко хоче отримати не менше 5,5 млн доларівза бій проти Головкіна. Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF

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Теги: Спорт Новини Спорту Саудівська Аравія Бокс Сергій Дерев'янченко
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