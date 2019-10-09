Поєдинок з Литвою легким для нас не буде, – Пятов

Воротар збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від матчу проти збірної Литви, який відбудеться 11-го жовтня. Капітан "синьо-жовтих" впевнений, що команду чекає важка гра.

Андрій заявив, що буде цікаво подивитися, як литовці гратимуть на натуральному газоні. Як відомо, поєдинок у Вільнюсі між збірними проходив на синтетичному покритті.

Читайте також: Захисник збірної України травмувався на зборах перед матчами з Литвою та Португалією

Упевнений, що вони постараються не поступитися в боротьбі, і при стандартах біля наших воріт потрібно бути дуже уважними.Однак ми повинні відштовхуватися від своєї гри. Як ми будемо грати, таким і буде результат,

– цитує Пятова "Команда 1".

Капітан українців переконує, що позитивний результат прийде, якщо команда виконає настанови Андрія Шевченка.

Поєдинок легким для нас не буде. Зараз всі вміють грати у футбол. Ніхто сил жаліти не стане, але якщо наша команда виконає установку тренера, то і результат прийде,

– резюмував Пятов.

Матч відбору Євро-2020 Україна – Литва відбудеться у п'ятницю, 11-го жовтня. Гра пройде у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок поєдинку о 21:45.